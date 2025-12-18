Edward Weston in mostra a Torino | la rivoluzione della Materia delle Forme approda a CAMERA
A Torino, CAMERA celebra uno dei pilastri della fotografia del Novecento con una mostra dedicata a Edward Weston. La rivoluzione della
Il 2026 della fotografia in Italia si apre sotto il segno di uno dei giganti del Novecento. CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino annuncia l’arrivo di "Edward Weston. La materia delle forme", una rassegna monumentale organizzata da Fundación MAPFRE in collaborazione con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Edward Weston. La materia delle forme - Dal 12 febbraio 2026, gli spazi di CAMERA accoglieranno un'ampia antologia che ripercorre tutte le fasi della produzione di Edward Weston. itinerarinellarte.it
Edward Weston inaugura la nuova stagione di mostre da Camera - Dal 12 febbraio 2026, gli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino accoglieranno Edward Weston. torinoggi.it
