Edoardo Vianello contro Ornella Vanoni | Sopravvalutata E non era sincera

Edoardo Vianello solleva una critica inaspettata nei confronti di Ornella Vanoni, definendola “sopravvalutata” e “non sincera”. L’intervista, trasmessa nel programma La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1, arriva a circa un mese dalla scomparsa della cantante milanese, suscitando discussioni e riflessioni sul suo talento e sulla sua carriera.

Ornella Valoni “è stata sopravvalutata”. È l’opinione di Edoardo Vianello, intervistato nel corso del programma tv La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, a circa un mese dalla scomparsa della cantante milanese. “A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio”, osserva – se non altro, senza false ipocrisie – il cantautore, 87 anni. Vianello, però, riconosce che Vanoni “sul palco era straordinaria, affascinante”. “Era bella mentre cantava”, aggiunge, ma, “finito di cantare, si imbruttiva: era scostante”. Il cantautore – ricordato per successi come “Abbronzatissima”, “I Watussi” e “Guarda come dondolo” – racconta di aver conosciuto personalmente Vanoni. 🔗 Leggi su Tpi.it

