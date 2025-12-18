Edoardo Leo | Ti racconto una storia
Il 22 dicembre, il Teatro EuropAuditorium si prepara ad accogliere Edoardo Leo con il suo spettacolo “Ti racconto una storia”. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra narrazioni e emozioni, guidati dalla simpatia e dall’esperienza di uno dei volti più amati del panorama italiano. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della buona compagnia.
Edoardo Leo farà tappa al Teatro EuropAuditorium il 22 dicembre col suo spettacolo Ti racconto una storia. Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
