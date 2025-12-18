Edoardo Leo | Ti racconto una storia

Il 22 dicembre, il Teatro EuropAuditorium si prepara ad accogliere Edoardo Leo con il suo spettacolo “Ti racconto una storia”. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra narrazioni e emozioni, guidati dalla simpatia e dall’esperienza di uno dei volti più amati del panorama italiano. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della buona compagnia.

Edoardo Leo in Ti racconto una storia: letture semiserie e tragicomiche - 30 il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) ospita Edoardo Leo, protagonista dello spettacolo Ti racconto una storia: letture semiserie e ... mentelocale.it

A Macerata arriva Edoardo Leo con “Ti racconto una storia” - Allo Sferisterio arriva lo spettacolo di Edoardo Leo “Ti racconto una storia – letture semiserie e tragicomiche”, in versione estiva, con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. ilrestodelcarlino.it

