Editoria | Mollicone ' Parlamento ha convocato gruppo Gedi e Cdr'

Il Parlamento ha convocato il gruppo Gedi e i Cdr, segnando un passo importante nel dialogo sull’editoria. Questa iniziativa, promossa dal presidente della commissione Editoria, mira a favorire un confronto diretto e trasparente tra le parti coinvolte, sottolineando l’attenzione delle istituzioni verso le sfide del settore e la necessità di trovare soluzioni condivise.

© Iltempo.it - Editoria: Mollicone, 'Parlamento ha convocato gruppo Gedi e Cdr' Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento, con il sottoscritto, come presidente della commissione Editoria, ha già convocato sia il gruppo Gedi che i Cdr". Lo ha detto in aula alla Camera il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, replicando ai gruppi di opposizione che avevano chiesto una informativa urgente del governo in aula sulla vendita di Gedi. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Convocati in Parlamento i vertici del gruppo Gedi e i cdr Leggi anche: Editoria: Piccolotti, 'governo riferisca in Parlamento su vicenda Gedi' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il blitz contro l'editore di destra? Guidato dal portaborse della Salis; Nordio agisca sul sit-in antifascista; Quarta Repubblica, sparata di Romano: Meloni ha paura. Zittito da Mollicone | .it. Gedi: Mollicone (FdI), il Parlamento ha gia' convocato gruppo e cdr - 'Ma centrosinistra silente quanto si vendeva Stellantis' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Mollicone: “Gedi e il Cdr convocati in Parlamento per tutela occupazionale e libertà di stampa” - Il presidente della Commissione editoria sottolinea che il mercato decide sugli acquirenti, mentre Governo e Parlamento intervengono a garanzia dei lavoratori e del pluralismo ... altarimini.it

Vendita Gedi, Mollicone (FdI) annuncia la convocazione in Parlamento dei vertici dell'azienda e cdr - Il presidente della commissione editoria: “Invito i colleghi a difendere i livelli occupazionali sempre” ... msn.com

