Edilizia sociale | Recuperare caserme e case abbandonate Sì al contributo Gescal

L'edilizia sociale si concentra sul recupero di spazi abbandonati e sulla valorizzazione di immobili inutilizzati. Attraverso iniziative come il censimento degli alloggi nei comuni montani e nei centri storici, si promuove il rilancio delle case popolari. Il contributo Gescal rappresenta un’opportunità concreta per riqualificare caserme e immobili dismessi, trasformandoli in risorse vitali per le comunità, favorendo inclusione e sostenibilità.

© Ilrestodelcarlino.it - Edilizia sociale: "Recuperare caserme e case abbandonate. Sì al contributo Gescal" "Censimento degli alloggi abbandonati nei comuni montani, case popolari nei centri storici e recupero del sistema Gescal". Sono le soluzioni che propone l'ex sindaco di Fano, Cesare Carnaroli, per affrontare l'emergenza casa dopo l'allarme lanciato dal leghista Sergio Cinelli, presidente Erap Marche, che aveva parlato al nostro giornale della necessità di un grande piano casa regionale "per rispondere all'emergenza abitativa che colpisce le giovani coppie e le persone sole, molte delle quali anziane". "È giusto che il presidente Cinelli – afferma Carnaroli, ex funzionario Erap, che in passato è stato responsabile per il Pd Marche di Urbanistica e Edilizia popolare – rilanci il tema della casa, dopo anni di silenzio.

