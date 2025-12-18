Edilizia così ora la giustizia amministrativa dà manforte ai pm

La giustizia amministrativa si sta intensificando nel settore edilizio a Milano, con voci di nuovi sequestri di cantieri in arrivo. Dopo il caso della torre di via Anfiteatro a Brera, che ha messo in luce le criticità tra normativa e pratiche edilizie, cresce l’attenzione delle autorità verso pratiche poco trasparenti e irregolari. Un momento di svolta che potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle costruzioni in città.

A Milano gira voce che siano pronti altri 10 sequestri di cantieri. Dopo l’eclatante caso della torre di via Anfiteatro a Brera, che ha dimostrato il palese disallineamento tra giu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

edilizia cos236 giustizia amministrativaEdilizia, così ora la giustizia amministrativa dà manforte ai pm - Una “sentenza pilota” che fa da spartiacque tra due opposti orientamenti della stessa giustizia. ilfoglio.it

A Milano c'è un conflitto tra giustizia penale e amministrativa - Sull’indagine della procura di Milano che ha coinvolto vari amministratori pubblici, elettivi e non, insieme a consulenti e imprenditori sono state espressi giudizi assai diversi. ilfoglio.it

