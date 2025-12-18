Edilizia così ora la giustizia amministrativa dà manforte ai pm

La giustizia amministrativa si sta intensificando nel settore edilizio a Milano, con voci di nuovi sequestri di cantieri in arrivo. Dopo il caso della torre di via Anfiteatro a Brera, che ha messo in luce le criticità tra normativa e pratiche edilizie, cresce l’attenzione delle autorità verso pratiche poco trasparenti e irregolari. Un momento di svolta che potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle costruzioni in città.

A Milano c'è un conflitto tra giustizia penale e amministrativa - Sull’indagine della procura di Milano che ha coinvolto vari amministratori pubblici, elettivi e non, insieme a consulenti e imprenditori sono state espressi giudizi assai diversi. ilfoglio.it

Mancano tre mesi o poco più al referendum "Giustizia" sulla riforma Nordio. Una riforma che, per quanto mi riguarda, non migliora nè la giustizia nè la vita dei cittadini. Ne hanno discusso in TV il nostro direttore Avv. Gurrieri e il Collega Avv. Liuzzo di Camere - facebook.com facebook

