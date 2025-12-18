Ecuador ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida

La tragica scomparsa di Mario Pineida scuote il mondo dello sport. Il calciatore ecuadoriano di 33 anni è stato vittima di un'aggressione a Guayaquil, un evento che ha lasciato senza parole i fan e la comunità calcistica. La notizia, comunicata dal suo stesso club, il Barcelona Sporting Club, ha suscitato profonda tristezza e sconcerto.

(Adnkronos) – Mario Pineida ucciso in un'aggressione a Guayaquil in Ecuador. A comunicare la morte del calciatore ecuadoriano 33enne il suo club, il Barcelona Sporting Club. Secondo quanto riportato dai media locali, il giocatore ha perso la vita in un attacco armato avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale situato nella zona settentrionale di Guayaquil.

