Ecuador calcio e criminalità | l’omicidio di Mario Pineida e l’escalation di violenza che sta travolgendo il Paese

L’omicidio di Mario Pineida, difensore del Barcellona Guayaquil, e della sua compagna, rappresenta un grave segnale di un’onda di violenza che sta investendo l’Ecuador. Un episodio drammatico che mette in luce le tensioni crescenti tra calcio, criminalità e insicurezza, segnando un momento cruciale per il Paese.

L’agguato costato la vita al difensore del Barcellona Guayaquil Mario Pineida e alla sua compagna si inserisce in una spirale di violenza senza precedenti. Il calciatore Mario Pineida, 33enne difensore del Barcelona Guayaquil, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Ecuador insieme alla sua compagna. Ferita la madre. La conferma dell’identità dello sportivo è giunta dal Ministero dell’Interno. (X FOTO) – Notizie.com Il Barcelona Guayaquil ha dichiarato in una nota che i suoi tifosi sono addolorati per la morte di Pineida. 🔗 Leggi su Notizie.com

