Ecco i ministri più social del governo Meloni
Scopri i ministri del governo Meloni più attivi sui social, protagonisti di conversazioni intense su sicurezza e politica estera. Il report “Audience digitale dei ministri” di Arcadia, in collaborazione con Adnkronos, svela chi sono i volti più seguiti e influenti, evidenziando le tendenze e le dinamiche di comunicazione digitale nel panorama politico attuale.
Sicurezza e politica estera. Sono questi i temi più caldi nei social secondo il report “Audience digitale dei ministri”, realizzato da Arcadia (società di comunicazione guidata da Domenico Giordano) in collaborazione di Adnkronos. Lo studio analizza gli account dei membri del governo Meloni da gennaio a dicembre 2025, misurando coinvolgimento, interazione ai post, crescita dei follower e presidio delle piattaforme Facebook, Instagram e X. Gli account che hanno registrato gli aumenti maggiori di nuovi follower in termini assoluti su Facebook sono stato quelli del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (+81 mila nuovi follower), seguito dall'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (+48mila nuovi followers) e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (+38 mila nuovi follower). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
