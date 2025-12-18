eBay | circa 30 milioni di regali indesiderati sotto l’albero la soluzione? Rivenderli online

Ogni Natale, milioni di regali indesiderati finiscono dimenticati sotto l’albero. Una ricerca di eBay rivela che in Italia si scartano circa 30 milioni di doni che potrebbero trovare una nuova casa. La soluzione? Rivenderli online, dando loro nuova vita e liberando spazio in casa. Un modo semplice e sostenibile per trasformare un problema in un’opportunità.

Grazie ad una nuova ricerca di eBay, scopriamo che in Italia ogni Natale si scartano circa 30 milioni di regali indesiderati. È proprio la più attesa delle festività dell’anno l’occasione in cui si ricevono più doni “sbagliati” e chi ci conosce meglio è anche chi sbaglia di più: amici e partner si rivelano, infatti, i “campioni” del regalo fuori target. La soluzione? Per un numero sempre maggiore di italiani è semplice: mettere i regali non graditi in vendita. Una pratica ormai consolidata e che continua a crescere: se lo scorso Natale il 15% dichiarava di aver rivenduto un regalo non gradito, quest’anno la quota sale al 20%. 🔗 Leggi su Game-experience.it

