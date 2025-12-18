EA FC 26 Evoluzione Il Bandito Elenco Giocatori Ed Obiettivi

Scopri l’evoluzione de Il Bandito in EA FC 26, la carta speciale che si trasforma completando gli obiettivi in modalità Ultimate Team. Migliora le sue caratteristiche e potenzialità attraverso il sistema di evoluzione, entrando in un mondo di sfide e strategie avanzate. Un’opportunità unica per personalizzare il tuo team e affrontare le competizioni con un giocatore potenziato e versatile.

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Il Bandito Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L' evoluzione Il Bandito è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata.

EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora!

I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di giovedi 1° Gennaio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Il Bandito. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

