È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile il nuovo numero di The Post Internazionale, ora in versione digitale sulla nostra App e da domani in tutte le edicole. Un'edizione ricca di inchieste, approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, reportage internazionali e interviste esclusive con grandi intellettuali italiani. Non perdere l’occasione di scoprire storie inedite e analisi approfondite su temi di attualità e cultura.

© Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 19 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. In questo numero speciale, dedicato a ciò che avverrà nel 2026, la cover story è dedicata all' età della paralisi globale. Economie ingolfate, guerre ingestibili, cali di popolazione e rivoluzioni tecnologiche a metà.

