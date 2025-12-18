Una tragedia sconvolge Alessandria: Rosa Cortino, una donna di circa 70 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Ferruffini. La scoperta è avvenuta giovedì 18 dicembre, lasciando la comunità sgomenta e desiderosa di capire cosa possa aver portato a questa fine improvvisa. Un episodio che apre un doloroso capitolo sulla solitudine e le difficoltà di molte persone anziane.

© Thesocialpost.it - “È partito dal divano”. Italia, Rosa trovata morta così in casa. Cosa le è successo

Una tragedia silenziosa si è consumata nella mattinata di giovedì 18 dicembre nel cuore di Alessandria, dove Rosa Cortino, una donna di circa 70 anni, è stata trovata senza vita all’interno del suo alloggio di via Ferruffini. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che si sono recati nell’abitazione per chiarire le circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura, la Polizia scientifica e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nelle verifiche all’interno dell’appartamento. Dai primi accertamenti effettuati, non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: “Lì sulle scale…”. Orrore in Italia, Lucia trovata morta così: il sospetto atroce. Cosa le è successo

Leggi anche: “Cosa le è successo davvero”. Nunzia trovata morta in casa: la scoperta degli investigatori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Buna seara din Italia...

BLACK FRIDAY: È UFFICIALMENTE PARTITO! Dal 24 novembre all’8 dicembre, da Mobil Discount Verona, scattano gli sconti che fanno davvero la differenza! Se stai pensando di cambiare cucina, divano o camera da letto “quando avrò tempo”… Ecco, q - facebook.com facebook