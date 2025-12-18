È morto Peter Arnett premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Addio a Peter Arnett, leggendario giornalista e vincitore del premio Pulitzer, noto per i suoi reportage dal Vietnam e per il suo coraggio nel raccontare la realtà dei conflitti. La sua carriera ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel giornalismo di guerra. La sua scomparsa a 91 anni rappresenta una perdita enorme per il mondo dell’informazione e della cronaca internazionale.

Peter Arnett, icona del giornalismo americano nonché uno dei più noti reporter di guerra della storia, è morto all'età di 91 anni. Lo riporta Associated Press, agenzia di stampa cui è stato a lungo legato, spiegando che il decesso è dovuto per un tumore alla prostata. Figura centrale nel raccontare tutti i maggiori conflitti della seconda metà del XX secolo, vinse il premio Pulitzer nel 1966 per il suo lavoro al fronte in Vietnam, dove rimase fino alla caduta di Saigon nelle mani dei ribelli nel 1975. Con stile diretto, è poi divenuto volto noto della Cnn per cui ha seguito la Guerra del Golfo e diverse guerre in Asia e in America Latina.

Morto il reporter di guerra Peter Arnett: vinse il Pulitzer per il lavoro in Vietnam - È morto a 91 anni Peter Arnett, tra i più noti reporter di guerra, vincitore nel 1966 del Premio Pulitzer per le sue coperture della guerra in Vietnam per ... ilfattoquotidiano.it

E’ morto Peter Arnett, il reporter che raccontò la guerra del Golfo e il Vietnam - Dalla Nuova Zelanda a Baghdad, Arnett ha segnato la storia del giornalismo di guerra con reportage esclusivi e coraggiosi, rimanendo in prima linea nei conflitti più difficili. ilsole24ore.com

È morto a Newport Beach all'età di 91 anni Peter Arnett, leggenda del giornalismo americano, uno dei più famosi corrispondenti di guerra. Vinse il premio Pulitzer nel 1966 per i suoi reportage dal Vietnam, dove era stato inviato dall'Associated Press. Arnett ri - facebook.com facebook

#StatiUniti È morto a 91 anni Peter Arnett, celebre giornalista dei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq. Premio Pulitzer nel 1966. Divenne un noto volto della Cnn nel 1991 nella 1^ Guerra del Golfo. Celeberrima la sua intervista a Sadda x.com

