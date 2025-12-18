È morto Peter Arnett il reporter che raccontò le guerre in diretta dal Vietnam a Baghdad

Addio a Peter Arnett, leggendario inviato di guerra e vincitore del premio Pulitzer, che ha portato le immagini e le storie dei conflitti più drammatici direttamente nelle case di tutto il mondo. La sua carriera, contraddistinta da coraggio e integrità, ha segnato un’epoca nel giornalismo internazionale. La sua scomparsa, avvenuta negli Stati Uniti all’età di 91 anni, rappresenta una perdita irreparabile per il mondo dell’informazione.

© Thesocialpost.it - È morto Peter Arnett, il reporter che raccontò le guerre in diretta dal Vietnam a Baghdad Peter Arnett, storico inviato di guerra e giornalista premio Pulitzer, è morto a 91 anni negli Stati Uniti. Per oltre quarant’anni ha attraversato alcuni dei conflitti più sanguinosi del Novecento, raccontandoli da vicino, spesso sotto le bombe, fino a diventare uno dei volti più riconoscibili del giornalismo di guerra internazionale. Nato in Nuova Zelanda nel 1934, Arnett ha legato il suo nome soprattutto alla guerra del Vietnam, che seguì dal 1962 fino alla caduta di Saigon nel 1975 come corrispondente dell’ Associated Press. Proprio per quella copertura ottenne nel 1966 il Pulitzer Prize per il reportage internazionale, premio che lo consacrò come una delle firme più autorevoli del suo tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “È morto, dobbiamo darvi questa notizia”. Federica Panicucci, l’annuncio in diretta a Mattino Cinque Leggi anche: “É morto”: Federica Panicucci dà il triste annuncio in diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morto il giornalista Peter Arnett, premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam; Addio a Peter Arnett, il reporter da Premio Pulitzer che raccontò le guerre del Novecento. Giornalismo, morto Peter Arnett: fu premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam - Peter Arnett, il reporter americano premio Pulitzer tra i nomi più noti del giornalismo Usa che ha trascorso decenni nei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq, è morto ... tg24.sky.it Andrew Holness gives 200k to Yetanya Francis' burial expenses Teach Dem Leggo. . Eli Schlanger, padre di cinque figli. Peter Meagher, un ex poliziotto e volontario di lunga data. Alex Kleytman, sopravvissuto all'Olocausto e morto per salvare la moglie. #Matilda Poltavchenko, una bambina di appena 10 anni che si godeva i festeggia - facebook.com facebook È morto l’attore Peter Greene. Volto di tanti “cattivi” nel cinema di culto anni Novanta, da The Mask a Pulp Fiction. Aveva 60 anni. Nessuna informazione sulle cause del decesso x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.