È morto Michele Dancelli leggenda del ciclismo italiano | il muratore che diventò campione
Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michele Dancelli, icona del pedale e simbolo di tenacia. Nato come muratore, ha conquistato il cuore degli appassionati con le sue imprese epiche e numerosi trionfi, tra cui la Milano-Sanremo 1970 e undici tappe al Giro d’Italia. La sua figura rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano, testimonianza di passione e determinazione.
Il ciclismo italiano perde Michele Dancelli, leggendario corridore bresciano scomparso a 83 anni. Tra i suoi successi spiccano la Milano-Sanremo 1970, due titoli italiani e undici tappe al Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
