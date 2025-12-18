È morto Michele Dancelli leggenda del ciclismo italiano | il muratore che diventò campione

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michele Dancelli, icona del pedale e simbolo di tenacia. Nato come muratore, ha conquistato il cuore degli appassionati con le sue imprese epiche e numerosi trionfi, tra cui la Milano-Sanremo 1970 e undici tappe al Giro d’Italia. La sua figura rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano, testimonianza di passione e determinazione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.