È morto a 31 anni l’attore di ‘Waterloo Road’ William Rush

Una tragica perdita nel mondo dello spettacolo: all'età di 31 anni è scomparso William Rush, attore britannico noto per il suo ruolo di Josh Stevenson nella serie britannica Waterloo Road. La sua giovane età e il talento dimostrato hanno lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi e fan, mentre il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni.

(Adnkronos) – È morto all'età di 31 anni l'attore britannico William Rush, noto per il ruolo del giovane Josh Stevenson nella serie drammatica della Bbc One Waterloo Road. La notizia è stata resa pubblica dalla madre dell'attore, l'ex star di Coronation Street Debbie Rush. La causa della morte non è stata resa nota.

