È morta Rosy Viola voce neomelodica storica di Napoli

Addio a Rosy Viola, iconica voce neomelodica di Napoli. La cantante partenopea, amata da generazioni, ci lascia all’età di 59 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di emozioni e commozione sui social, testimoniando l’affetto e la stima che il suo talento ha saputo conquistare nel cuore di tanti.

La cantante partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre: aveva 59 anni. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia si è diffusa.

Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, è morta Rosy Viola - Dedico a voi questi versi, voi che non mi avete mai abbandonato anche nei momenti NO! internapoli.it

Morta la cantante neomelodica Rosy Viola: «Addio a una voce meravigliosa» - È morta nelle scorse ore a Napoli la cantante neomelodica Rosy Viola. msn.com

