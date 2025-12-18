Addio a Rosy Viola, icona della musica neomelodica. La cantante, conosciuta come Anna Esposito, si è spenta a 59 anni all’ospedale Monaldi di Napoli, a causa di gravi problemi di salute che l’avevano costretta al ricovero. La sua voce e il suo talento resteranno impressi nel cuore di tanti, lasciando un vuoto difficile da colmare.

È morta Rosy Viola, una delle più amate cantanti neomelodiche: "Le cause collegate a gravi problemi di salute che avevano portato al ricovero"

Rosy Viola, vero nome Anna Esposito, è morta a 59 anni, giovedì 18 dicembre, all’ospedale Monaldi di Napoli. Era una delle voci neomelodiche storiche della tradizione partenopea. Le cause del decesso dell’artista al momento non sono note, ma come riporta Il Mattino “sarebbero collegate a gravi problemi di salute che avevano anche portato al ricovero”. L’ultima esibizione dell’artista è stata il 27 ottobre a Iesina, a Foggia, insieme a Nello Amato. Immediato il cordoglio di colleghi e amici. “Sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma soprattutto una cara amica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

