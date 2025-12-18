E’ morta la centenaria Silvana Ferri vedova dello studioso Veggiani

È scomparsa Silvana Ferri, centenaria di Mercato Saraceno e vedova dello studioso Veggiani. La sua vita, ricca di storia e testimonianze, lascia un ricordo indelebile nella comunità locale. Silvana, che aveva appena celebrato il suo secolo di vita, se ne va portando con sé un patrimonio di esperienze e memorie preziose. La sua scomparsa segna la perdita di una figura amata e stimata.

© Ilrestodelcarlino.it - E' morta la centenaria Silvana Ferri, vedova dello studioso Veggiani Lunedì è venuta a mancare Silvana Ferri, vedova Veggiani, di Mercato Saraceno, che lo scorso aprile aveva festeggiato cento anni di vita. Figura molto conosciuta e stimata in paese, era la moglie di Antonio 'Tonino' Veggiani, rinomato studioso, l'ultimo testimone della nostra storia di Romagna, in grado di avere una visione globale dei suoi problemi in quel suo continuo tentativo di strappare segni di storia nella preistoria, come residue tracce di un'esistenza di vita umana, cui ha sicuramente contribuito a mantenere il ricordo con una lunga serie (oltre 250) di pubblicazioni e giornate di studio.

