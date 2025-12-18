È la nipote di re Carlo ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra senza problemi e studia

Lady Louise Windsor, nipote di re Carlo, si distingue ancora una volta per la sua spontaneità e naturalezza. A soli 21 anni, ha catturato l’attenzione dei media non con atteggiamenti regali, ma con un gesto semplice e autentico: seduta a gambe incrociate sul pavimento di un treno affollato, concentrata sul suo lavoro. Una prova che, anche nel mondo della monarchia, la normalità e la semplicità trovano sempre spazio.

© Cultweb.it - È la nipote di re Carlo, ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra senza problemi e studia Lo zio è re del Regno Unito, eppure non se ne fa un problema. Lady Louise Windsor, 21 anni, ha dimostrato ancora una volta di essere diversa da come ci si aspetterebbe da una principessa: pochi giorni fa è stata fotografata mentre viaggiava seduta a gambe incrociate sul pavimento di un treno stracolmo, lavorando al suo computer come una qualsiasi studentessa universitaria. La scena si è svolta domenica scorsa sul treno delle 10:30 da Londra Paddington a Bristol. Louise, che frequenta l'ultimo anno di Letteratura Inglese alla prestigiosa Università di St Andrews in Scozia (la stessa dove si sono conosciuti William e Kate), era tornata nella capitale per una breve pausa dagli studi.

