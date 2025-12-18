È il festival della canzone italiana non degli ascolti La video-intervista su Amicait

Carlo Conti chiarisce la sua visione del Festival di Sanremo, sottolineando che si tratta di un evento dedicato alla qualità e alla passione per la canzone italiana, non alle performance di ascolto. In un’intervista esclusiva, il conduttore ribadisce l’importanza di mantenere fede alla tradizione musicale, evitando di lasciarsi influenzare troppo dalla pressione degli ascolti. Sanremo resta quindi un festival autentico, centrato sulla cultura e sulla musica del nostro paese.

(askanews) – «No, per me assolutamente, altrimenti non l’avrei mai fatto». Così Carlo Conti risponde ad Askanews, sull’eventualità di “un assillo da ascolti” nel corso della preparazione di Sanremo 2026. Il conduttore, a margine della presentazione di una mostra sui manifesti che hanno segnato la storia del Mandela Forum di Firenze (già Palazzo dello Sport) spiega: «non ci avrei pensato 10 anni fa, non l’avrei mai fatto nel 2015, ’16, ’17, lo scorso anno dopo questa esplosione che ha avuto negli ultimi 15 anni. Dal 2015 in poi è stato un crescendo costante. Dal mio primo Festival in poi è stato crescendo, quindi poi con Baglioni, con Amadeus, quindi non sarei mai ritornato, se ci fosse stato questo “assillo”». 🔗 Leggi su Amica.it

