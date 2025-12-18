È crisi fra Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia cosa c' è dietro la rottura | il retroscena

Inaspettatamente, le tensioni tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal sono emerse nuovamente, lasciando i fan sorpresi. Dietro la separazione si celano dettagli delicati e retroscena sconosciuti, che ora vengono alla luce. La coppia, un tempo felice, sembra aver intrapreso strade diverse, aprendo un capitolo di mistero e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

© Ilgiornale.it - È crisi fra Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia, cosa c'è dietro la rottura: il retroscena Si torna a parlare della rottura fra Emanuele Filiberto di Savoia e l'ex modella messicana Adriana Abascal. I due sono diventati una coppia ufficiale nella primavera del 2025, ma a disanza di qualche mese la relazione sarebbe già naufragata. Alcuni giorni fa ha generato un certo allarme un post pubblicato dalla Abascal. Condividendo sui social una fotografia che la ritrae assieme al Principe, l'imprenditrice aveva scritto: "Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli restano da scrivere, delicatamente in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe arrivare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal Leggi anche: "Viaggio giunto al termine". Cosa succede tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal - “Non vuole fare l’amante”: Adriana Abascal ha lasciato definitivamente Emanuele Filiberto di Savoia: tutta la verità sulla fine del loro amore. dilei.it

“Il nostro cammino insieme è giunto al termine”: Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia - Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia, ma il post scompare. msn.com

Adriana Abascal annuncia la fine con Emanuele Filiberto, poi cancella tutto. Una crisi, non una rottura definitiva: ecco cosa sta… - Adriana Abascal annuncia la fine con Emanuele Filiberto, poi cancella tutto. novella2000.it

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, aria di crisi Lei annuncia la rottura sui social poi cancella tutto: «Rabbia, tristezza e tensione» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.