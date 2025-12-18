È colpa della sinistra e dei nemici di Giorgia | ad Atreju i militanti di Fdi assolvono Meloni sull'aumento dei reati

Ad Atreju 2025 i militanti di Fdi cercano di alleggerire le responsabilità di Giorgia Meloni sull’aumento dei reati in Italia, puntando il dito contro il Covid, la sinistra e le vittime stesse. La strategia sembra voler dipingere un quadro di vittimizzazione e complotti, distogliendo l’attenzione dai dati reali e sfidando la percezione pubblica sui crescenti fenomeni criminali nel paese.

In Italia sono aumentati i reati negli ultimi tre anni: ad Atreju 2025 però giocano la carta della vittima e incolpano il Covid, la sinistra e addirittura le stesse vittime dei reati che ora denuncerebbero di più per gonfiare i numeri e far fare brutta figura a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

