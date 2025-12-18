Duo d' eccezione per il concerto di FilosofiAmo | Francesco Varone e Luca Rondini a Santa Maria di Colle

Un evento imperdibile a Santa Maria di Colle: Francesco Varone e Luca Rondini, due talenti straordinari, si uniscono in un concerto che attraversa il patrimonio musicale sacro e natalizio, offrendo un’esperienza unica di musica classica e spirituale. Un’occasione per lasciarsi emozionare e riscoprire la bellezza delle composizioni più profonde e suggestive.

© Perugiatoday.it - Duo d'eccezione per il concerto di Filosofi...Amo: Francesco Varone e Luca Rondini a Santa Maria di Colle Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica e sacra: il giovane organista Francesco Varone e il tenore Luca Rondini si uniscono in un concerto che spazia dal repertorio organistico barocco alle più belle pagine vocali sacre e natalizie. Appuntamento sabato 20 dicembre alle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Pinerolo, il duo d'eccezione Nordio e Sciortino in concerto all'Accademia di Musica Leggi anche: Roma. “Ave o Maria”. Concerto lirico il 29 Novembre alla Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Monte Santo) di Piazza del Popolo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al via a Pesaro Sonora la residenza artistica di Orchestra Olimpia; San Colombano: concerto di Bacchetti-Sobrino e cena coi nonni, a Romaggi un’Immacolata d’eccezione; Gli Amici della Musica celebrano 100 anni a Pantelleria il 13 dicembre; Tramantici Festival della fisarmonica presenta una serata inedita con due protagonisti d’eccezione. Duo d'eccezione per il concerto di Filosofi...Amo: Francesco Varone e Luca Rondini a Santa Maria di Colle - Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica e sacra: il giovane organista Francesco Varone e il tenore Luca Rondini si uniscono in un concerto che spazia dal repertorio organis ... perugiatoday.it

Firenze, il duo Borreani Andaloro in concerto a Santo Stefano al Ponte - Un’eccellenza del pianismo internazionale e il più giovane violinista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. lanazione.it

Festival Zipoli. Stasera un duo d’eccezione - Un duo d’eccezione costituito dal trombettista Michele Santi e dall’organista Gabriele Giacomelli, ai quali si aggiungerà in alcuni brani il trombettista Bruno Bocci, sarà protagonista del secondo ... lanazione.it

Concerto di Natale al #Senato: #Mattarella e #Baglioni protagonisti. L’Aula di Palazzo Madama ospita la ventottesima edizione con orchestra, coro e ospiti d’eccezione - x.com

Un ospite d’eccezione. All’undicesima edizione del concerto di #Natale “InCanto” degli alunni della #Scuola Pontificia Paolo VI di #CastelGandolfo, questo pomeriggio, 16 dicembre, tra gli spettatori c’era #LeoneXIV. Il Pontefice, ha visitato il plesso dopo avere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.