Dune – Parte 2 | eroi e dannati nell’epico secondo capitolo della saga – Recensione

Dune – Parte 2 ci trasporta in un mondo di intrighi e potere, dove eroi e antieroi si fronteggiano in una battaglia epica per il destino di Arrakis. Dopo aver superato il massacro della sua casata, Paul Atreides si immerge nella cultura dei Fremen, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa saga leggendaria. Un film che promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti.

Dopo essere sopravvissuto al massacro della sua casata orchestrato dai rivali Harkonnen con il benestare dell'Imperatore, il giovane Paul Atreides si è unito ai Fremen nelle profondità del deserto di Arrakis. Mentre impara a cavalcare i giganteschi vermi delle sabbie e ad adottare le vie di sopravvivenza del popolo nativo, il ragazzo vede crescere intorno a sé il fervore religioso che lo identifica come il Lisan al-Gaib, il messia profetizzato destinato a guidare la jihad galattica. In Dune: Parte 2 Paul deve destreggiarsi tra l'amore per la guerriera Chani, scettica verso le profezie che considera come strumenti di controllo, e il peso di un destino che rischia di scatenare una guerra santa di proporzioni inimmaginabili.

Dune Parte Due secondo nella classifica Top 10 Netflix. Fantascienza epica, dramma politico, racconto di vendetta e destino. Il secondo capitolo dell'epopea non si scrolla: si attraversa Trovi l'approfondimento di Netflixmania nei COMMENTI - facebook.com facebook

