Dumfries fuori fino a marzo l’Inter riflette | Biasin avverte sul mercato di gennaio

Dumfries sarà fuori fino a marzo a causa di un intervento alla caviglia, ponendo l’Inter di fronte a scelte strategiche importanti. Con il suo stop prolungato, la società deve valutare attentamente le operazioni di mercato di gennaio, puntando su profili che possano garantire qualità e affidabilità. La riflessione è aperta: come reagirà l’Inter per compensare l’assenza del suo esterno?

Inter News 24 Dumfries operato alla caviglia, stop lungo e dubbi strategici: l’Inter interverrà solo per un profilo all’altezza. L’operazione alla caviglia subita da Denzel Dumfries cambia inevitabilmente i piani dell’Inter. L’esterno olandese, finito sotto i ferri nella giornata di ieri, non tornerà a disposizione di Cristian Chivu prima di marzo inoltrato, lasciando scoperta una corsia fondamentale nel momento più delicato della stagione. Sul tema si è espresso Fabrizio Biasin, intervenuto su TMW, offrendo una lettura lucida della situazione e delle possibili conseguenze in ottica mercato. INFORTUNIO E TEMPI DI RECUPERO – «Denzel Dumfries si è operato alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

