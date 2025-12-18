Duemila nuovi alberi in pineta | così Ravenna compensa le emissioni dei nuovi maxi impianti per i rifiuti

Ravenna si impegna a tutelare l’ambiente con un progetto ambizioso: la piantumazione di duemila nuovi alberi in pineta, volto a compensare le emissioni dei recenti maxi impianti per i rifiuti. Un'iniziativa inserita nel programma del sindaco Alessandro Barattoni, che mira a valorizzare il parco Primo Maggio, la pineta di Classe e le aree naturali della Foce Bevano, creando un sistema di visite e promozione sostenibile per la città.

Il sindaco Alessandro Barattoni lo aveva inserito tra gli obiettivi del suo programma di mandato: "Realizzeremo un unico sistema di visita a sud della città, valorizzando il parco Primo Maggio, la pineta di Classe con Ortazzo e Ortazzino, la Foce Bevano. In accordo con il Parco del Delta.

