Duemila nuovi alberi in pineta | così Ravenna compensa le emissioni dei nuovi maxi impianti per i rifiuti
Ravenna si impegna a tutelare l’ambiente con un progetto ambizioso: la piantumazione di duemila nuovi alberi in pineta, volto a compensare le emissioni dei recenti maxi impianti per i rifiuti. Un'iniziativa inserita nel programma del sindaco Alessandro Barattoni, che mira a valorizzare il parco Primo Maggio, la pineta di Classe e le aree naturali della Foce Bevano, creando un sistema di visite e promozione sostenibile per la città.
Il sindaco Alessandro Barattoni lo aveva inserito tra gli obiettivi del suo programma di mandato: “Realizzeremo un unico sistema di visita a sud della città, valorizzando il parco Primo Maggio, la pineta di Classe con Ortazzo e Ortazzino, la Foce Bevano. In accordo con il Parco del Delta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: “Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation
Leggi anche: Alberi piantati a Torino, ma i boschetti urbani servono davvero ad abbattere le emissioni?
Duemila nuovi alberi in pineta: così Ravenna compensa le emissioni dei nuovi maxi impianti per i rifiuti; Cocciniglia distrugge la pineta di Anzio: oltre duemila alberi da abbattere.
Cocciniglia distrugge la pineta di Anzio: oltre duemila alberi da abbattere - Una relazione tecnica conferma il collasso irreversibile della pineta di Lido dei Pini: la Provincia dispone l’abbattimento di massa per fronteggiare l’emergenza fitosanitaria, escludendo ogni progett ... latinaoggi.eu
Arrivano i pollici verdi di Forestami. Un nuovo bosco con duemila alberi. La piantumazione è aperta a tutti - Nerviano si prepara a vivere una trasformazione green di straordinario respiro paesaggistico e ambientale. msn.com
INIZIATA LA PIANTUMAZIONE DI 2000 NUOVI ALBERI
“Di uomini così, ne nasce uno ogni mille anni. Duemila anni fa abbiamo avuto Gesù. Nel millennio precedente avevamo avuto Buddha. Nel millennio successivo abbiamo avuto san Francesco. Vedremo cosa ci attende ora, in questo millennio appena cominci - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.