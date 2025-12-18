Due torri arriva il sì del consiglio comunale Pioggia di emendamenti

Il consiglio comunale ha dato il via libera al progetto delle “Due Torri” di via Tiziano, approvando la variante per l’area residenziale di 6mila metri quadrati con 16 voti favorevoli e 10 contrari. La decisione ha suscitato una pioggia di emendamenti, evidenziando il dibattito acceso attorno al progetto che promette di trasformare un tratto importante della zona.

© Arezzonotizie.it - "Due torri", arriva il sì del consiglio comunale. Pioggia di emendamenti Il consiglio comunale ha detto un primo sì al progetto delle "due torri" di via Tiziano. È stata adottata con 16 voti a favore e 10 contrari (due i non votanti) la variante per l'area residenziale di 6mila metri quadrati di via Tiziano. Si tratta di due edifici di altezza massima di 9 piani, con.

