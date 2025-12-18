Due sostituzioni di valvola tricuspide eseguite con successo al Policlinico

Due interventi innovativi di cardiologia mini-invasiva sono stati portati a termine con successo al Policlinico “Rodolico” di Catania. Sotto la guida del dottor Davide Capodanno, l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia ha eseguito con successo due sostituzioni di valvola tricuspide, dimostrando avanzamenti significativi nelle tecniche terapeutiche e offrendo nuove speranze ai pazienti.

Due interventi innovativi di cardiologia mini-invasiva sono stati eseguiti con successo nell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Policlinico "Rodolico" di Catania diretta da Davide Capodanno. Per la prima volta a Catania, sono state impiantate protesi di nuova generazione per la.

