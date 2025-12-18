Scopri due delizie giapponesi reinterpretate dal Piccolo Ronin in chiave gourmet: il toast di gamberi con maionese piccante, bieta e sesamo e il croccante karaage con salsa Taro Taro. Due ricette creative e multietniche nate dall’estro del ristorante milanese, un punto di riferimento per l’asporto e la condivisione di autentico street food giapponese, tra bao, handrolls, gyoza e okonomiyaki.

© Iodonna.it - Due ricette giapponesi riviste dal Piccolo Ronin in chiave gourmet: Toast di gamberi, maionese piccante, bieta e sesamo e Karaage (pollo fritto giapponese) e salsa Taro Taro

E cco due ricette “creative e multietniche” dal Piccolo Ronin, il ristorante milanese “easy” creato per la condivisione e l’assaggio dei piatti dello street food giapponese: bao e saudo, handrolls, gyoza, okonomiyaki. Una cucina leggera e saporita. Cosa sono i Crying café? I bar giapponesi dove si può piangere senza sentirsi giudicati X RONIN?? Via Vittorio Alfieri, 17, 20154 Milano MI Tel.: 02 8936 7101 Leggi anche › Nagomi, la filosofia giapponese alla ricerca del proprio equilibrio Toast di gamberi, maionese piccante, bieta e sesamo. Ingredienti: Pane in cassetta Gamberi rossi Lime Kewpie maionese giapponese Bieta Olio sale Olio di semi di girasole per frittura Sesamo bianco e nero Toast di gamberi, maionese piccante, bieta e sesamo del Piccolo Ronin Per il toast di gamberi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Teatro nel Taro 2025/2026 dal titolo "Parola Chiave"

Leggi anche: Tremendo scontro fra due auto a Ponte Taro: le vetture semidistrutte finiscono fuori strada. Due feriti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Voglia di Asia, due ricette del Piccolo Ronin da provare durante le feste (e non solo) - Due ricette giapponesi riviste dal Piccolo Ronin in chiave gourmet: Toast di gamberi, maionese piccante, bieta e sesamo e Karaage (pollo fritto giapponese) e salsa Taro Taro ... iodonna.it