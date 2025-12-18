Due premi di laurea in memoria di Rinaldo Panzarini alle nuove matricole dell' Università di Padova

Giovedì 18 dicembre, presso l’Università di Padova, sono stati consegnati i Premi di Laurea Rinaldo Panzarini alle nuove matricole. Promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, questi riconoscimenti onorano la memoria di Rinaldo Panzarini, valorizzando il merito accademico e sostenendo il cammino formativo dei giovani studenti. Un momento di celebrazione e incoraggiamento per il futuro delle nuove generazioni.

Sono stati consegnati giovedì 18 dicembre, presso la sede di via Bassi a Padova, i 'Premi di Laurea Rinaldo Panzarini', promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova per premiare il merito accademico e accompagnare il percorso formativo di giovani laureate.

