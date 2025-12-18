Due nuove tribune telescopiche per il Palazzetto dello Sport di Rottofreno

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’ampliamento del Palazzetto dello Sport di Rottofreno con l’installazione di due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica. Questa innovativa soluzione migliora notevolmente la funzionalità e la comodità dell’impianto, garantendo un’esperienza sempre più moderna e accessibile per atleti e spettatori. Un passo avanti verso un impianto più efficiente e al passo con i tempi.

due nuove tribune telescopiche per il palazzetto dello sport di rottofreno

© Ilpiacenza.it - Due nuove tribune telescopiche per il Palazzetto dello Sport di Rottofreno

Prosegue il percorso di ultimazione del Palazzetto dello sport di via Serena a Rottofreno, dove in questi giorni sono state installate due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica, una soluzione tecnologica che migliora significativamente la fruibilità dell’impianto sia per le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale

Leggi anche: Sport ed inclusione: grande successo per Happy Hand On The Road al Palazzetto dello Sport

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Avellino, il nuovo palasport prende forma: rilancio per il Campo CONI e lo sport cittadino.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.