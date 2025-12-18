Due nuove tribune telescopiche per il Palazzetto dello Sport di Rottofreno

Prosegue l’ampliamento del Palazzetto dello Sport di Rottofreno con l’installazione di due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica. Questa innovativa soluzione migliora notevolmente la funzionalità e la comodità dell’impianto, garantendo un’esperienza sempre più moderna e accessibile per atleti e spettatori. Un passo avanti verso un impianto più efficiente e al passo con i tempi.

© Ilpiacenza.it - Due nuove tribune telescopiche per il Palazzetto dello Sport di Rottofreno Prosegue il percorso di ultimazione del Palazzetto dello sport di via Serena a Rottofreno, dove in questi giorni sono state installate due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica, una soluzione tecnologica che migliora significativamente la fruibilità dell’impianto sia per le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale Leggi anche: Sport ed inclusione: grande successo per Happy Hand On The Road al Palazzetto dello Sport Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Avellino, il nuovo palasport prende forma: rilancio per il Campo CONI e lo sport cittadino. Non poteva esserci modo migliore di inaugurare le nuove tribune del Palazzetto di San Nicolò: con tutto il vostro tifo e la vostra passione Stasera si replica alle 20:30 con la sfida in Under 18 Regionale della Merisana VAP, domani ste - facebook.com facebook Via Rockefeller, nuove tribune per il Palazzetto dello #Sport. Proseguono gli #InterventiDiAmmodernamento degli impianti sportivi comunali. #Cagliari x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.