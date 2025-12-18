Due nuove telecamere in piazza Cortevecchia

In piazza Cortevecchia arrivano due nuove telecamere ad alta tecnologia, rafforzando il sistema di videosorveglianza locale. Questi upgrade rappresentano un passo importante per migliorare la sicurezza e monitorare con maggiore efficacia l’area, che già conta 120 telecamere attive. Un intervento strategico volto a tutelare cittadini e visitatori, garantendo un ambiente più sicuro e controllato.

© Ilrestodelcarlino.it - Due nuove telecamere in piazza Cortevecchia Due nuovi ‘occhi’ ad alta tecnologia, per vigilare su piazza Cortevecchia e potenziare il circuito di videosorveglianza presente sul territorio, che ad oggi conta 120 telecamere già installate. È di ieri la posa di due dispositivi – su piazza Cortevecchia al di sopra del passaggio di collegamento tra la piazza e via Garibaldi, e in corrispondenza dell’angolo tra la via e la piazza – che andranno ad ampliare ulteriormente il circuito di sorveglianza cittadino, al centro di un progetto di potenziamento promosso dall’amministrazione. "Con queste due nuove telecamere – dice il sindaco Alan Fabbri – continuiamo a dare forma a un progetto di lungo termine per la sicurezza urbana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Sicurezza, il Comune installa due nuove telecamere di videosorveglianza in piazza Leggi anche: Novantenne piazza le telecamere in casa e fa arrestare l'ex badante: le aveva rubato il bancomat La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sicurezza urbana, due nuove telecamere high-tech in piazza Cortevecchia; Sicurezza, il Comune installa due nuove telecamere di videosorveglianza in piazza; VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATE DUE NUOVE TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE IN PIAZZA CORTEVECCHIA. SUL TERRITORIO OLTRE 120 APPARECCHI. SINDACO FABBRI: 'PROGETTO A LUNGO TERMINE; Nuove telecamere a Chieri. Due nuove telecamere in piazza Cortevecchia - Due nuovi ‘occhi’ ad alta tecnologia, per vigilare su piazza Cortevecchia e potenziare il circuito di videosorveglianza presente sul ... ilrestodelcarlino.it

VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATE DUE NUOVE TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE IN PIAZZA CORTEVECCHIA. SUL TERRITORIO OLTRE 120 APPARECCHI. SINDACO FABBRI ... - VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATE DUE NUOVE TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE IN PIAZZA CORTEVECCHIA. cronacacomune.it

Videosorvegliaza in piazza Cortevecchia a Ferrara - Ferrara Due nuovi “occhi” ad alta tecnologia per vigilare su piazza Cortevecchia e potenziare il circuito di videosorveglianza presente sul territorio, che a oggi conta 120 telecamere già installate. msn.com

Terranuova B.ni due nuove telecamere di videosorveglianza in Piazza delle Due Torri

Investimento da quasi 40 mila euro per ampliare la videosorveglianza: nuove telecamere panoramiche e lettura targhe, con fondi regionali e comunali - facebook.com facebook

` ` 105 Comuni potranno installare nuove telecamere e sistemi di videosorveglianza urbana grazie ai fondi stanziati dal Governo Schifani #SiciliaSicura #Infrastrutture x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.