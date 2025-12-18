Due corti premiati a Bergamo nella corsa agli Oscar 2026

Due cortometraggi premiati a Bergamo si contendono un posto agli Oscar 2026. Tra questi, il documentario “On Healing Land, Birds Perch” ha conquistato la shortlist dei 15 migliori cortometraggi documentari, portando lustro alla città e sottolineando il talento e la creatività del nostro cinema. Un risultato che conferma Bergamo come fucina di eccellenza nel panorama cinematografico internazionale.

Due corti premiati a Bergamo sono entrati nella corsa agli Oscar 2026. Il cortometraggio documentario “ On Healing Land, Birds Perch ” è entrato nella shortlist dei migliori 15 cortometraggi documentari in corsa per i riconoscimenti più prestigiosi e ambiti del mondo cinematografico. Il film è stato presentato in anteprima europea al Chiaroscuro Film Fest di Bergamo, durante l’ultima edizione del festival, come evento speciale fuori concorso. La proiezione si è svolta al Cinema Conca Verde, alla presenza della regista americano-vietnamita Naja Ph?m Lockwood, arrivata dagli Stati Uniti per incontrare il pubblico, e di Thanh Thao Ly Thi, curatrice di MandelliArte e testimone diretta della guerra del Vietnam. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

