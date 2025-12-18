Due appuntamenti a Laurino | il musical La bella e la bestia e Natale alla corte del Duca

Due appuntamenti a Laurino, nel cuore della valle del Calore, portano magia e tradizione. Nell’ambito della rassegna “Terre Ritrovate - i viaggi delle radici”, organizzata da My Fair Italia Emotional Way, il borgo si prepara ad accogliere il musical “La bella e la bestia” e “Natale alla corte del Duca”. Due eventi imperdibili che sapranno affascinare e coinvolgere il pubblico, regalando emozioni e suggestioni uniche.

Due imperdibili appuntamenti sono in programma nel borgo di Laurino, nell'ambito della kermesse "Terre Ritrovate - i viaggi delle radici nella valle del Calore", la cui realizzazione è affidata a My Fair Italia Emotional Way.

“Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore” coinvolge i comuni di Castel San Lorenzo come capofila, Roscigno, Piaggine, Valle dell’Angelo, Laurino e Sacco - facebook.com facebook

