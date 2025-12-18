Droga un’associazione stile famiglia I corrieri ’veri’ usati per le consegne

Un'organizzazione strutturata e ben coordinata, paragonabile a una famiglia, gestiva consegne illegali di droga. I corrieri, scelti e addestrati, operavano con precisione, seguendo metodi studiati per minimizzare i rischi e attirare meno attenzione. Un sistema complesso che dimostra quanto il crimine possa assumere le sembianze di un’unità familiare, rendendo difficile individuare i responsabili.

SIENA Un gruppo bene organizzato. Ciascuno aveva il proprio compito. Anche per trasportare la droga era stato studiato un sistema che permetteva di dare nell'occhio il meno possibile. Tanto che lo stupefacente veniva affidato a corrieri e autisti di ditte di trasporto merci su strada per conto terzi: svolgevano regolarmente l'attività ma, al contempo, nelle buste di plastica da spedizioni veniva nascosta la droga da consegnare al cliente di turno. Destando così minori sospetti. Ma il fiume di stupefacenti che circolava fra la Valdelsa fiorentina e quella senese era diventato così ampio da finire sotto la lente della guardia di finanza.

