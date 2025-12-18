Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 18 dicembre 2025

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle 21:25 su Rete 4, torna Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Il programma si focalizza sulle principali notizie, tematiche di attualità e politica, offrendo analisi e approfondimenti. Non perdere gli ospiti di oggi, pronti a discutere e confrontarsi sui temi più caldi del momento.

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 dicembre 2025 . Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del delicato negoziato per la pace in Ucraina, che – secondo quanto affermato da Donald Trump – non è mai stata così vicina. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2025 Leggi anche: Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 dicembre 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 11 dicembre: ospite in studio Flavio Briatore; Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista uno dei più grandi imprenditori italiani per parlare di Manovra; Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo; Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ospita Flavio Briatore. Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Tajani spiega perché la pace in Ucraina non è mai stata così vicina. Le anticipazioni - Oggi 18 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. affaritaliani.it

Dritto e Rovescio di stasera: ospiti e argomenti del 4 dicembre. Dall'assalto a La Stampa ai presepi contestati, ecco le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che va in onda in prima serata su Rete 4. ilmessaggero.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 dicembre: violenza, sicurezza e la polemica legata ai presepi - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Storie reali, problemi concreti e dibattiti accesi: Paolo Del Debbio porta al centro gli italiani e le loro domande. “Dritto e Rovescio”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook

Il discorso di Paolo Liguori ad Alex e Momo, ragazzi di origini nordafricane che non si sentono integrati in Italia. #drittoerovescio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.