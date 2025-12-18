dove vedere la supercoppa in chiaro

Il calcio italiano torna protagonista in chiaro con la Supercoppa, trasmessa in esclusiva su Mediaset. Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, gli appassionati potranno seguire le emozioni della competizione su Italia 1, alle ore 20. Un’occasione imperdibile per vivere in diretta le sfide più attese della stagione.

AGI - Il calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, su Italia 1, alle ore 20.00, quattro tra i principali top club del calcio italiano: Napoli,. Milan,. Inter. Bologna. si sfidano per aggiudicarsi la 38esima edizione della Supercoppa italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo 'Al-Awwal Park Stadium'. Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. Giovedì 18 dicembre il Napoli campione d'Italia sfiderà il Milan (finalista della scorsa Coppa Italia) e venerdì 19 il Bologna, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà l'Inter, arrivato secondo nello scorso campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

