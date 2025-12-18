Dove si gioca la Supercoppa Italiana e perché è stata scelta ancora una volta l'Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana torna a Riad, in Arabia Saudita, confermando la sua presenza nella capitale saudita fino al 2028 grazie a un accordo tra Lega e Pif. Questa scelta, ormai consolidata, riflette una strategia di marketing e visibilità internazionale, attirando l’attenzione globale e rafforzando i legami tra calcio italiano e mercato mediorientale. Un appuntamento che continua a rappresentare un ponte tra due culture sportive.

La Supercoppa Italiana fa ancora una volta tappa in Arabia Saudita a Riad. Un'abitudine che oramai dura da anni e si ripeterà almeno fino al prossimo 2028 in base all'ultimo rinnovato accordo tra Lega e Pif, il Fondo Saudita che sovvenziona l'evento. Il calcio italiano incassa nell'ultimo contratto triennale 92 milioni e per questa edizione la vincitrice ne prenderà ben 11. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Curva Nord Inter, l’annuncio per la Supercoppa Italiana: «Non saremo in Arabia Saudita, c’è una cosa che riteniamo inaccettabile!». Il comunicato Leggi anche: Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Supercoppa italiana ecco perché vincerla sarebbe fondamentale per l’Inter. Dove si gioca la Supercoppa Italiana e perché è stata scelta ancora una volta l’Arabia Saudita - Un’abitudine che oramai dura da anni e si ripeterà almeno fino al prossimo 2028 in base all’ultimo rinnovato accordo tra Lega ... fanpage.it

