Dovbyk ancora a parte a Trigoria | l’attaccante verso la non convocazione per il match contro la Juventus di Spalletti Ecco come sta
Dovbyk continua a lavorare a parte a Trigoria, alimentando i dubbi sulla sua partecipazione contro la Juventus di Spalletti. L’attaccante ucraino potrebbe infatti saltare il big match, lasciando i tifosi e la squadra in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni. La sfida si avvicina e il suo eventuale forfait potrebbe influenzare notevolmente le strategie di formazione in vista di un appuntamento così importante.
Dovbyk lavora ancora a parte a Trigoria. L’attaccante ucraino rischia di saltare il big match contro i bianconeri di Spalletti. Le ultime. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Artem Dovbyk ha svolto anche oggi un lavoro differenziato, non riuscendo a rientrare in gruppo per la seduta tattica collettiva a ridosso della partenza per Torino. Stando a Sky Sport, la punta della Roma non sembra essere considerabile tra i convocati per la trasferta. Dovbyk, convocazione a rischio contro la Juve. La prudenza mostrata dai medici giallorossi sembra indicare che non verranno corsi rischi inutili, specialmente in un momento così delicato della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
