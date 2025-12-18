Il Natale si fa doppio per George, Charlotte e Louis, costretti a dividersi tra due famiglie. La loro nuova vita a Forest Lodge, residenza di Windsor, deve aspettare: i tre piccoli non potranno trascorrere le festività nella loro casa, ma vivranno comunque momenti speciali tra tradizioni e affetti. Un Natale che si presenta diverso, ma ricco di emozioni per i giovani membri della famiglia reale.

© Iodonna.it - Doppio Natale per George, Charlotte e Louis: anche loro divisi tra due famiglie

I piccoli George, Charlotte e Louis, non hanno scelta. Non potranno passare il Natale nella loro nuova abitazione a Forest Lodge, la residenza di Windsor dove si sono trasferiti assieme a William e Kate lo scorso ottobre. Come eredi al trono, i principi del Galles hanno l’obbligo di trascorrere almeno parte delle festività da re Carlo a Sandringham, come da tradizione per la Royal Family. E i nonni Middleton? Il principino Louis corre dietro a Charlotte: il debutto natalizio a Sandringham è “rumoroso” X Il Natale doppio di George, Charlotte e Louis. William e Kate hanno trovato la soluzione perfetta: George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, festeggeranno il Natale ben due volte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

