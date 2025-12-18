Doppi stipendi una sentenza del tribunale di Cagliari fa tremare la politica | sindaci e consiglieri comunali rischiano di dover restituire una valanga di soldi

Una recente sentenza del tribunale di Cagliari scuote il mondo politico: sindaci e consiglieri comunali rischiano di dover restituire ingenti somme di denaro. Questa decisione, potenzialmente rivoluzionaria, potrebbe avere ripercussioni su tutte le amministrazioni italiane, creando un effetto domino difficile da prevedere. La vicenda solleva importanti questioni sul doppio stipendio e la trasparenza delle retribuzioni pubbliche.

Una sentenza – potenzialmente dirompente – che dalla Sardegna potrebbe riverberarsi sulle amministrazioni di tutta Italia, con effetti a catena. È quella pronunciata il 27 marzo scorso dal tribunale di Cagliari, che ha condannato Franco Magi (già consigliere dell’ex presidente sardo Christian Solinas, già consigliere comunale del comune di Capo Terra, già membro del Cda della società in-house della Regione SardegnaIt ) a restituire 205.774 euro, cioè gli stipendi percepiti dalla società regionale, perché incompatibili con quelli ricevuti in qualità di consigliere comunale. La legge che vieta i doppi stipendi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

