Dopo tredici anni di regole rimaste immutate arriva un disegno di legge che ridisegna la gestione della quotidianità condominiale Come cambierà la vita tra vicini

Dopo oltre un decennio senza modifiche significative, un nuovo disegno di legge si prepara a rivoluzionare la gestione condominiale in Italia. La vita tra vicini, nei più di un milione di condomini, sta per cambiare radicalmente, segnando un importante passo avanti nel modo in cui si condividono spazi e responsabilità. Un’innovazione destinata a ridefinire le regole del vivere comune e a influenzare il quotidiano di milioni di italiani.

La vita nei più di un milione di condomini italiani si appresta a vivere una trasformazione profonda, a tredici anni di distanza dall'ultima grande riforma. Il disegno di legge presentato il 17 dicembre, a prima firma di Elisabetta Gardini (FdI), promette di rivoluzionare la vita negli edifici italiani, portando con sé una ventata di trasparenza ma anche una responsabilità collettiva molto più marcata. Riforma condomini: quando il vicino non paga, il conto ricade su tutti. La questione dei morosi è il cuore della riforma. Oggi, se un condomino non versa le rate, il creditore deve avviare un'azione legale contro di lui, con tempi lunghi e risultati incerti.

