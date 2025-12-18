Dopo oltre 30 ore consecutive in aula approvato il bilancio

Dopo più di trenta ore di discussione ininterrotta, alle 20.40 di mercoledì 17 dicembre è arrivata la fumata bianca: il bilancio del Comune è stato finalmente approvato. Una giornata intensa e faticosa, che ha visto impegnati tutti i protagonisti nell’importante momento decisionale, segnando un passo fondamentale per il futuro della comunità.

La prova di forza di centrodestra e Alternativa per Piacenza, che.

