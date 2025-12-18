Dopo la conclusione della collaborazione con “Ore 14”, Roberta Bruzzone torna in tv con un nuovo programma, trasmesso nello stesso orario. La sua presenza in onda suscita curiosità e aspettative, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Un cambiamento che cattura l’attenzione degli spettatori, pronti a scoprire cosa riserverà questa nuova avventura televisiva.

Dopo la rottura con Ore14, Roberta Bruzzone 'va in onda' con un nuovo programma allo stesso orario

Dopo la rottura con “ Ore 14 ” e il conduttore Milo Infante, arriva un nuovo impegno per Roberta Bruzzone con una strana coincidenza: la messa in onda dalle 14 alle 15, lo stesso della trasmissione di Rai2. “ Oltre i fatti “, questo è il titolo dello spazio gestito dalla criminologa su YouTube, nella prima puntata si è occupato di due casi di cronaca molti discussi in questi giorni: il bimbo di 3 mesi ricoverato a Vasto perché intossicato dal detersivo e il caso di Lorenzo Paolieri, l’uomo il cui corpo è stato ritrovato in un baule. “Non parleremo di gossip. Non inseguiremo titoli urlati. Entreremo dentro la dinamica psicologica, dentro le responsabilità, dentro le zone d’ombra che spesso nessuno spiega davvero”, così ha annunciato il progetto sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

