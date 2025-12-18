Dopo il no di Gedi Leonardo Maria Del Vecchio vuole entrare ne Il Giornale | vicino l’acquisto del 30% del quotidiano fondato da Montanelli

Leonardo Maria Del Vecchio si avvicina all’acquisto del 30% di «Il Giornale», storico quotidiano fondato da Montanelli. Dopo il rifiuto di Gedi, il quartogenito di Luxottica punta a entrare nel settore editoriale, con una trattativa in fase avanzata con la finanziaria Tosinvest di Antonio e Giampaolo Angelucci. Un'operazione che potrebbe segnare un nuovo capitolo per uno dei giornali più iconici del panorama italiano.

Leonardo Maria Del Vecchio punta Il Giornale. Il quartogenito del fondatore di Luxottica che da tempo cercava di entrare nel settore editoriale è vicino alla chiusura della trattativa con la finanziaria Tosinvest di Antonio e Giampaolo Angelucci per acquistare il 30 per cento del capitale dello storico quotidiano milanese. In base a quanto risulta a Open, nella giornata di giovedì 18 dicembre le parti si sono incontrate a Roma discutendo l’operazione nei dettagli. Da un lato gli Angelucci e dall’altro i vertici di Lmdv Capital partner, in presenza e in collegamento telefonico. Il 25% rilevato da Paolo Berlusconi e il 5% dagli Angelucci. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio punta “Il Giornale”: in corso a Roma la trattativa per rilevare (per ora) il 30% del quotidiano fondato da Montanelli

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio e l’offerta per Gedi respinta da Elkann: «140 milioni e sono pronto a rilanciare»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leonardo Del Vecchio: “Non mi aspettavo una reazione del genere. Ero pronto ad acquisire tutta Gedi. Il mio era un atto d’amore verso l’Italia”. Ma Elkann non molla il greco. La trattativa va avanti; «Gedi, Kyriakou non comprerà insieme a Bin Salman»; Cirio: «Ci sono tre cordate per Gedi». Spunta anche il nome di Caltagirone; Repubblica, quel no di Elkann: come è iniziata la rivolta | .it.

Da don Ciotti all’ex ministra Fornero domani al Museo del Risorgimento una giornata dedicata al giornale dopo le notizie della vendita di Gedi facebook

I mercati non credono alle rassicurazioni di John Elkann, e d’altra parte la cessione del gruppo Gedi insegna: la Juventus resta al centro delle speculazioni dopo l’offerta di acquisto da parte di Tether x.com