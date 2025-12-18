Dopo il malore di alcune settimane fa operazione riuscita per il vescovo emerito Douglas Regattieri

Il vescovo emerito di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, ha affrontato con successo un intervento chirurgico, avvenuto ieri, mercoledì 17 dicembre, dopo aver avuto un malore alcune settimane fa. La notizia porta speranza e sollievo, testimonianza della sua forza e della vicinanza della comunità ecclesiale in questo momento delicato.

È stato operato ieri, mercoledì 17 dicembre, il vescovo emerito di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri dopo il malore accusato alcune settimane fa. Al vescovo emerito è stata asportata la colicisti, come riporta il Corriere Cesenate. L'operazione è stata eseguita con successo.

