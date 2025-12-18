Dopo il 2027 potrei tornare al Viminale L' annuncio di Salvini

Matteo Salvini annuncia con determinazione il suo impegno per migliorare le infrastrutture italiane, sottolineando come il lavoro avviato continuerà anche oltre il 2027. Con un focus su cantieri in tutta Italia, il leader della Lega ribadisce la sua volontà di portare avanti progetti fondamentali per lo sviluppo del Paese, mostrando una forte volontà di perseverare e completare le opere già avviate.

"Oggi abbiamo cantieri in tutta Italia, tra strade, ferrovie, porti e aeroporti. Sono un testone e voglio finire il lavoro iniziato. Se gli italiani ci risceglieranno nel 2027 sicuramente occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia e trafficanti di esseri umani è qualcosa che ho già fatto da ministro dell'Interno con discreto successo. Potrei tornare a farlo". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl. Il ministro dell'Interno torna anche sul tema Open Arms e sull'assoluzione ricevuta da parte dei giudici. ''Cinque anni, decine di udienze, decine di testimoni, qualche milione di euro del contribuente speso per arrivare a decidere in tre tribunali diversi a Catania, a Palermo e a Roma e difendere i confini dai trafficanti di esseri umani e far rispettare le leggi e ridurre il numero di sbarchi e di reati non è un delitto, non è un crimine''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

