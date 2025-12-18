Dopo i riconoscimenti mondiali e nazionali gli allievi della MaMo Dance sono stati premiati dal Comune di Falconara

Gli allievi della MaMo Dance continuano a distinguersi a livello internazionale e nazionale, ricevendo prestigiosi riconoscimenti in diverse discipline di ballo. Dalla danza moderna all’hip hop, dalla break dance alle danze latine e standard, il loro talento è stato riconosciuto e premiato, portando onore alla comunità di Falconara Marittima. Un esempio di passione, dedizione e eccellenza nel mondo della danza.

© Anconatoday.it - Dopo i riconoscimenti mondiali e nazionali gli allievi della MaMo Dance sono stati premiati dal Comune di Falconara FALCONARA MARITTIMA – Hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e mondiali in diverse discipline di ballo, in particolare hip hop, danza moderna, break dance, danze latine e danze standard.Per questo l’amministrazione comunale ha voluto premiare 35 ragazzi e 5 tecnici della scuola di ballo MaMo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: La Ponca conquista riconoscimenti nazionali e internazionali: Malvasia 2022 tra i vini più premiati Leggi anche: Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fisioterapisti senesi protagonisti nello sport che vince: riconoscimenti nazionali e titoli mondiali; CheeseItaly e Parmigiano Reggiano: le due nazionali del formaggio celebrate nella Sala del Tricolore; Best Fifa Awards 2025, Donnarumma è il miglior portiere al mondo; Dal riconoscimento Unesco a Caprarola: la cucina italiana celebra anche i 150 anni della trattoria del Cimino | FOTO. Nazionali con più mondiali vinti: la classifica completa - Brasile in testa con 5 titoli, seguito da Italia e Germania con 4. lifestyleblog.it

L'ammucchiata mondiale: 48 nazionali in lizza per la Coppa del mondo - L’evoluzione della specie calcistica è passata in meno di un secolo dalle 13 nazionali partecipanti al primo Mondiale di Uruguay 1930, divennero 16 quattro anni dopo in Italia e scesero a 15 già in ... avvenire.it

Il Mondiale ‘passa’ ancora da Bergamo: Italia-Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena - 0 all'Estonia, la Nazionale torna a giocare nella casa dell'Atalanta: in palio, giovedì 26 marzo, ci sarà l'accesso alla finalissima dei playoff mondiali ... bergamonews.it

Dopo i 16 riconoscimenti nazionali già vinti negli scorsi 5 anni, la Fondazione Teatro Metastasio si conferma uno dei motori vitali della scena teatrale nazionale https://www.tvprato.it/premi-ubu-3-premi-per-il-metastasio-miglior-regia-a-massimiliano-civica/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.